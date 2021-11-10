Майже 15 мільйонів - загальна сума реалізованого арештованого майна боржників Сумщини Понад 37 мільйонів гривень - загальна сума реалізованого арештованого державними виконавцями Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) майна боржників шляхом проведення онлайн-аукціонів OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) протягом 10 місяців 2021 року.

Зокрема на Полтавщині майно боржників було реалізовано на суму майже 10,5 мільйона гривень, на Сумщині – 14,5 мільйона гривень та 12,6 мільйона гривень – на Чернігівщині.

До відома, OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) - це відкрита та чесна система онлайн аукціонів з продажу майна. Її унікальність та ефективність дозволяє продати будь-яке майно. Аукціони проходять відкрито, чесно в режимі онлайн і будь-хто може побачити як відбувались торги, які ціни пропонувались покупцями й хто переміг. Вебсайт - https://setam.net.ua/