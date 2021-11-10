Блоги

Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Сегодня 09:43260

Майже 15 мільйонів - загальна сума реалізованого арештованого майна боржників Сумщини

Понад 37 мільйонів гривень - загальна сума реалізованого арештованого державними виконавцями Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) майна боржників шляхом проведення онлайн-аукціонів OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) протягом 10 місяців 2021 року.

Зокрема на Полтавщині майно боржників було реалізовано на суму майже 10,5 мільйона гривень, на Сумщині – 14,5 мільйона гривень та 12,6 мільйона гривень – на Чернігівщині.

До відома, OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) - це відкрита та чесна система онлайн аукціонів з продажу майна. Її унікальність та ефективність дозволяє продати будь-яке майно. Аукціони проходять відкрито, чесно в режимі онлайн і будь-хто може побачити як відбувались торги, які ціни пропонувались покупцями й хто переміг. Вебсайт - https://setam.net.ua/

Право
view counter
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.