Майже 15 мільйонів - загальна сума реалізованого арештованого майна боржників Сумщини

Зокрема на Полтавщині майно боржників було реалізовано на суму майже 10,5 мільйона гривень, на Сумщині – 14,5 мільйона гривень та 12,6 мільйона гривень – на Чернігівщині.
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