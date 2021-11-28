Плани розвитку газорозподільчих систем. Межа між коштами компанії та держконтролем Кожна із газорозподільчих компаній має Плани розвитку газорозподільчих систем

Плани газорозподільчих систем – це цілі і завдання розвитку компанії, які деталізовані у дорожній карті. Компанія зобов’язується виконувати і слідувати таким планам зараз і у найближчому майбутньому.

Газорозподільчі компанії подають на затвердження дані Плани розвитку до Регулятора, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЄ КП), приймаючи постанови щодо джерел фінансування Планів розвитку газорозподільних систем, окремим пунктом забороняє використовувати газорозподільним підприємствам кошти, що визначені як планові джерела фінансування інвестиційних програм у розвитку газорозподільної системи.

Позиція НКРЄ КП полягає у тому, що Регулятор прагне:

1) одержати документальне підтвердження вихідних даних, що виражені у цифровому позначенні по обсягу запланованих газорозподільчою компанією робіт та закупівель нею товарів, (прайси, комерційні пропозиції та ін.), виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації та зведені кошториси до відповідних проектів;

2) впевнитись, що у компанії відбувається зменшення обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу, а також принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, оскільки План розвитку затверджується НКРЄ КП.

Однак, благородна мета не відповідає заходам, спрямованим на її досягнення.

Вже є «перші дзвіночки» від суду першої інстанції (рішення окружного адміністративного суду м. Києва, справа № 640/18801/21 від 28.10.2021), яким визнано протиправні дії НКРЄ КП при встановленні обмежень для газорозподільчих підприємств у частині використання ними коштів згідно Планів розвитку газорозподільної системи.

На переконання суду, суб`єкт владних повноважень, яким є НКРЕ КП, може діяти виключно у рамках окреслених законом повноважень, за принципом «дозволено лише те, що прямо передбачено законом».

Разом із цим, зміст вказаних норм Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» свідчить про відсутність у відповідача повноважень встановлювати заборону для суб`єктів господарювання на використання власних коштів, у тому числі передбачених на фінансування Планів розвитку газорозподільної системи.

Без внесення змін до Закону України «Про НКРЄ КП» будь-які «додаткові повноваження» від Регулятора будуть і надалі переглядатися у судовому порядку.

Детальніше про це читайте у статті «Кошти на Плани розвитку газорозподільчих систем. Власність компанії чи суворий держконтроль?»