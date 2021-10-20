Сертифікований учитель — успішний учень. Це євроінтеграція Третій рік триває пілотний проєкт сертифікації педагогічних працівників. Це одна зі складових реформи «Нова українська школа», яку рухають вперед умотивовані вчителі — агенти змін.

Сертифікований учитель звільняється від атестації педагогічних працівників, отримує свободу дій обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає закон «Про освіту», яким впроваджуються нові освітні стандарти, засновані на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006).

Мета Нової української школи — виховати інноватора та вільного громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення й дотримується прав людини. А головне — він поважає людську гідність як основоположну європейську цінність, близьку та зрозумілу кожному українцю.

Державна служба якості освіти України проводить сертифікацію вчителів початкової школи в частині вивчення професійного досвіду їхньої роботи. Протягом двох років сертифіковано 1607 педагогів.

Третій етап сертифікації педагогічних працівників у період з 20 вересня по 12 листопада 2021 року.

Довідково. Сертифікація – це оцінювання професійних компетентностей вчителів. Метою її є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Участь у сертифікації добровільна.

Педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавку до заробітної плати. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової/позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.