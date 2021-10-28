Запрошуємо школи до участі в другому Інноваційному освітньому хакатоні «Самооцінювання: крок за кроком» Інноваційний освітній хакатон – це проєкт управління Державної служби якості освіти у Сумській області, який проводиться з метою підтримки закладів загальної середньої освіти Сумщини в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Що свідчить про те, що у школі розбудовується внутрішня система забезпечення якості освіти?

Школа має Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також розроблені політики і процедури її впровадження. Положення про внутрішню систему оприлюднюється на вебсайті школи. Наявність цього документа не завжди означає, що у школі вже розбудована внутрішня система забезпечення якості освіти. Проте це є одним із перших кроків до її розбудови.

Школа проводить самооцінювання. Комплексне регулярне вивчення та оцінювання власної освітньої діяльності ґрунтується на рефлексії та критичному дослідженні. Таке оцінювання дає можливість закладу оперативно реагувати на виклики та прослідковувати динаміку через порівняння попередніх та наступних його результатів.

Школа використовує результати самооцінювання для планування напрямів поліпшення освітньої діяльності та включає їх у річний звіт, який оприлюднюється на вебсайті закладу або на вебсайті засновника.

Розбудуємо якісну школу разом!

З 1 грудня 2021 року 20 відібраних шкільних команд пройдуть вступний тренінг із самооцінювання школи. Після цього фахівці управління Служби та представники 10 закладів освіти, які взяли участь у першому Освітньому хакатоні, допоможуть здійснити самооцінювання школи за чотирма напрямами:

освітнє середовище;

оцінювання учнів;

педагогічна діяльність;

управлінські процеси.

Команда проєкту сприятиме в розробці річного плану закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік та обміну досвідом між закладами освіти з різних громад Сумщини.

Інформація про Інноваційний освітній хакатон «Самооцінювання: крок за кроком»

Освітній хакатон реалізується управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області з метою підтримки шкіл Сумщини в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Участь у проєкті безкоштовна.

Освітній хакатон сприяє школам Сумщини в підготовці та проведенні якісного самооцінювання. Це передусім робота закладу над власним розвитком, формуванням його стратегічного бачення, запровадженням дієвих моніторингів його роботи та оперативне реагування на виклики. Політика забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності – це безперервне вдосконалення освітніх та управлінських процесів.

Ми працюємо в проєкті:

розвиваючи культуру самоооцінювання;

навчаючи вчителів і освітніх менеджерів;

залучаючи батьків до всього, що робить школа;

поглиблюючи співпрацю між школою, громадою;

налагоджуючи контакти між громадами Сумщини.

Критерії відбору шкіл-учасниць проєкту:

Мотивація до проведення самоооцінювання школи з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Чітко сформульовані ідеї щодо проведення самооцінювання.

Команда, націлена на спільну реалізацію шкільного проєкту із залученням усіх учасників освітнього процесу, у тому числі батьків та засновників.

Відібрані школи відображатимуть географічну різноманітність Сумщини та різні типи закладів освіти.

Термін проведення: грудень 2021 -серпень 2022 року.

Яким чином здійснюватиметься співпраця школи з проєктом?

У грудні 2021 року ініціативна група закладу освіти візьме участь у вступному тренінгу разом із представниками інших шкіл із сусідніх територіальних громад Сумщини. Усього під час Освітнього хакатону буде проведено від 4 до 6 тренінгів для 20 шкіл другої хвилі Освітнього хакатону (у залежності від потреб учасників).

Шкільна команда познайомиться з фахівцями управління Служби, які супроводжуватимуть заклад освіти впродовж участі в Освітньому хакатоні.

У процесі реалізації проєкту учасники зможуть докладніше ознайомитися з підходами оцінювання, що використовуються під час інституційного аудиту.

Перша онлайн-зустріч координаторів проєкту зі школою відбудеться в грудні 2021. Просимо до цієї зустрічі залучити якомога більше представників батьківства, учнівства, місцевої спільноти. Організація цієї та наступних зустрічей (інформування зацікавлених сторін тощо) – відповідальність школи. Координатори презентують Освітній хакатон, проведуть заняття, спрямовані на поглиблення розуміння розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі.

Друга зустріч відбудеться наприкінці січня 2022 року, під час якої координатори нададуть школі рекомендації щодо проведення самооцінювання за допомогою критеріїв, розроблених Державною службою якості освіти України. Школи індивідуально обиратимуть напрями, у яких вони хочуть працювати задля здійснення самооцінювання у своїй школі.

Третя зустріч відбудеться у травні 2022 року, мета якої – допомогти школі розробити реалістичний план роботи школи на 2022/2023 навчальний рік з урахуванням результатів самооцінювання.

У червні 2022 року для шкіл-учасниць проєкту відбудеться онлайн консультація-майстерня, тематика якої залежатиме від запитів закладів освіти.

Представники шкіл також зможуть узяти участь у тематичних тренінгах, організованих управлінням Служби. Тематика тренінгів визначатиметься на основі аналізу потреб закладів освіти, залучених до першої хвилі Освітнього хакатону.

У другій половині серпня 2022 року заплановано проведення підсумкової конференції для шкіл-учасниць другої хвилі Інноваційного освітнього хакатону «Самооцінювання: крок за кроком», під час якої відбудеться підбиття підсумків, обмін досвідом учасників проєкту.

Упродовж усього циклу Освітнього хакатону фахівці управління Служби та представники 10 шкіл першої хвилі Освітнього хакатону перебуватимуть на зв’язку з учасниками, надаватимуть поради/консультації.

Комунікація зі школами відбуватимуться постійно в закритій групі соціальної мережі «Фейсбук».

Який «рецепт» Інноваційний освітній хакатон «Самооцінювання: крок за кроком» пропонує школам для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти?

Освітній хакатон не пропонує єдиного рецепту для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, натомість фахівці управління Служби працюватимуть із кожною школою над створенням індивідуального алгоритму дій та його реалізацією впродовж участі в проєкті.

Кожна школа – це окремий цілісний організм, який має свої сильні та слабкі сторони, потреби, ресурси, виклики тощо. Для того, щоб зрозуміти, що треба робити у вашій школі, потрібно спершу діагностувати ситуацію, а тоді з’ясувати, які саме зміни ви зможете впровадити в межах навчального року. Проаналізувати сильні й слабкі сторони, наявні потреби й ресурси, скласти план дій та ефективно його реалізувати допоможуть експерти управління Служби. Наші фахівці – помічники у змінах, але зміни залежатимуть насамперед від вас самих – педагогічного колективу, учнів та батьків.

Шкільна команда для участі у вступному тренінгу

До участі у вступному тренінгу запрошуємо команди від шкіл у складі до

10 осіб:

директор школи (обов’язково);

заступник директора, учителі, зацікавлені в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі (предметна спеціалізація учасників значення не має);

представник батьківського комітету школи, який не працює у школі;

представник місцевої влади або неурядової організації, який співпрацює зі школою.

Команда обирає зі свого складу й зазначає в заявці координатора – одну особу, яка відповідатиме за комунікацію з командою проєкту управління Служби.

Зобов'язання шкіл-учасниць

Відібрані школи зобов’язуються взяти участь у повному циклі Освітнього хакатону, що триватиме з березня до серпня 2021 року, а саме:

Ø обрати координатора шкільної команди: ця особа зобов’язується перебувати в постійному контакті з фахівцями управління, відповідальними за роботу зі школою (електронна пошта, телефон чи зв'язок за допомогою програми Zoom ), підтримувати контакт через групу інноваційного освітнього хакатону «Самооцінювання: крок за кроком» у мережі «Фейсбук»;

узяти участь у вступному та тематичному тренінгах відповідно до графіка, запропонованого інноваційним освітнім хакатоном «Самооцінювання: крок за кроком»;

допомагати фахівцям управління Служби в організації онлайн-заходів, запланованих у проєкті;

включити самооцінюваннята його результати до річного плану роботи;

брати участь у групі інноваційного освітнього хакатону «Самооцінювання: крок за кроком» у мережі «Фейсбук», коротко інформуючи про перебіг розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти щомісяця;

проводити регулярний моніторинг змін у школі та ділитися висновками з управлінням Служби;

бути відкритою до співпраці та обміну досвідом з іншими командами-школами Сумщини, зокрема й через опис історій змін, започаткованих у школі в результаті участі в інноваційному освітньому хакатоні «Самооцінювання: крок за кроком».

Зацікавлені команди просимо подати заявку, використовуючи онлайн-форму:https://forms.gle/Y7zn1zdF2ZePHfoa9

Заявки приймаються українською мовою. Кінцевий термін подання заявок:

19 листопада 2021 року до 23:59.

Результати відбору будуть повідомлені обраним кандидатам до 30 листопада

2021 року.