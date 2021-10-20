В управлінні юстиції відповіли на питання, що цікавлять громадськість по ринку землі

Начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН відповіла на найпоширеніші питання, що цікавлять громадськість.
Купити земельну ділянку можуть громадяни України, територіальні громади, держава, а також з 2024 року – юридичні особи, котрі створені та зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни нашої країни.
Обов’язок контролю статусу покупця покладено на нотаріуса. Він повинен буде перевірити не лише правильність поданих документів, а й з’ясувати деяку інформацію про саму особу, яка до нього звернулась: чи не накладено на неї санкції, джерело походження її коштів, переконатися чи не розташована земельна ділянка поблизу Державного кордону. Разом з тим, за наявності порушень встановлених вимог, нотаріус буде зобов’язаний відмовити в державній реєстрації договору.
Варто пам’ятати, що при купівлі будь-якої нерухомості, нараховується певний податок. Тож, й власникам земельних ділянок необхідно буде сплатити:
Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою за оціночну вартість землі, розрахованої уповноваженим органом.
Звісно є. Цей алгоритм складається з 6 основних кроків, зробивши які, вис станете власником земельної ділянки.
Тож, крок № 1: обрання вільної земельної ділянки за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта за посиланням: https://map.land.gov.ua.
Крок № 2: звернення до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності) та надання необхідних документів.
Крок № 3: замовлення розроблення проекту землеустрою у землевпорядній організації шляхом укладення відповідно договору з чітким визначенням вартості та строків виконання робіт.
Крок № 4: реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
Крок № 5: затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність чи у користування.
Крок № 6: державна реєстрація права власності тепер Вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Ви стаєте повноправним власником земельної ділянки.
Якщо ви бажаєте змінити цільове призначення земельної ділянки, то спочатку необхідно засвідчити у нотаріуса підписану власником заяву, потім подати до уповноваженого органу розроблений проєкт землеустрою, а вже після його затвердження внести відповідні зміни до Державного земельного кадастру.
Відтепер землю можна використовувати більш продуктивно – без остраху вкладати кошти у власну землю (закуповувати техніку, інвестувати в розробку і покращення земель, використовувати нові технології).
Ринок землі зробив українських землевласників повноспроможними власниками землі — як і власники у європейських країнах.