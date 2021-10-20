В управлінні юстиції відповіли на питання, що цікавлять громадськість по ринку землі Відкриття в Україні на початку липня цього року ринку землі стало черговим кроком в адаптації національного законодавства до європейського та дозволило громадянам вільно розпоряджатися своєю власністю. Тому питання, що виникають при укладанні договорів, предметом яких є земельні ділянки, є цілком очікуваними та потребують роз’яснення.

Начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН відповіла на найпоширеніші питання, що цікавлять громадськість.

Хто може бути покупцем?

Купити земельну ділянку можуть громадяни України, територіальні громади, держава, а також з 2024 року – юридичні особи, котрі створені та зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни нашої країни.

Хто та як буде перевіряти покупця ?

Обов’язок контролю статусу покупця покладено на нотаріуса. Він повинен буде перевірити не лише правильність поданих документів, а й з’ясувати деяку інформацію про саму особу, яка до нього звернулась: чи не накладено на неї санкції, джерело походження її коштів, переконатися чи не розташована земельна ділянка поблизу Державного кордону. Разом з тим, за наявності порушень встановлених вимог, нотаріус буде зобов’язаний відмовити в державній реєстрації договору.

Чи оподатковується договір з відчуження землі? Якщо так, то який відсоток такого податку?

Варто пам’ятати, що при купівлі будь-якої нерухомості, нараховується певний податок. Тож, й власникам земельних ділянок необхідно буде сплатити:

5% – податку на доходи фізичних осіб;

1,5% – військового збору.

Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою за оціночну вартість землі, розрахованої уповноваженим органом.

Чи є чіткий та зрозумілий алгоритм реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки?

Звісно є. Цей алгоритм складається з 6 основних кроків, зробивши які, вис станете власником земельної ділянки.

Тож, крок № 1: обрання вільної земельної ділянки за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта за посиланням: https://map.land.gov.ua.

Крок № 2: звернення до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності) та надання необхідних документів.

Крок № 3: замовлення розроблення проекту землеустрою у землевпорядній організації шляхом укладення відповідно договору з чітким визначенням вартості та строків виконання робіт.

Крок № 4: реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.

Крок № 5: затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність чи у користування.

Крок № 6: державна реєстрація права власності тепер Вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Ви стаєте повноправним власником земельної ділянки.

Чи можлива зміна цільового призначення земельної ділянки?

Якщо ви бажаєте змінити цільове призначення земельної ділянки, то спочатку необхідно засвідчити у нотаріуса підписану власником заяву, потім подати до уповноваженого органу розроблений проєкт землеустрою, а вже після його затвердження внести відповідні зміни до Державного земельного кадастру.

Відтепер землю можна використовувати більш продуктивно – без остраху вкладати кошти у власну землю (закуповувати техніку, інвестувати в розробку і покращення земель, використовувати нові технології).

Ринок землі зробив українських землевласників повноспроможними власниками землі — як і власники у європейських країнах.