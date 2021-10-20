Яка роль органів місцевого самоврядування у створенні якісного освітнього середовища Освітнє середовище — це сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти. Це місце, де зустрічаються і взаємодіють не лише діти та педагоги, а й батьки та мешканці громади.

Освітнє середовище має бути оснащене всім необхідним для комфорту дітей, їхнього розвитку та набуття необхідних навичок і компетентностей. І саме місцева влада має забезпечувати утримання і вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів та ліцензійних умов.

Сфера освіти фінансується з державного та місцевих бюджетів. Так, за рахунок державного бюджету здійснюється:

оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів, що здійснюють здобуття загальної середньої освіти (освітня субвенція);

оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів (освітня субвенція);

закупівля підручників;

підтримка осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

забезпечення формування нового освітнього простору;

інші видатки (бюджетні програми).

За рахунок місцевих бюджетів відбувається:

утримання закладів та оплата праці педагогічних працівників закладів позашкільної, дошкільної освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників та міжшкільного ресурсного центру;

оплата праці непедагогічних працівників всіх заснованих закладів;

виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, зокрема й здійснення інноваційної діяльності закладу освіти.

Засновник за поданням закладу освіти затверджує стратегію його розвитку та фінансує її виконання. Це визначено статтею 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Розроблення стратегії розвитку засновником передбачено також для закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ст. 9 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).

Питанням створення сучасного освітнього середовища та утримання закладів освіти приділено увагу в пораднику для голів та управлінців освітою територіальних громад «Повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якісної освіти», розробленому Державною службою якості освіти України спільно з командою українсько-швейцарського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE).

Довідково:

Українсько-швейцарський проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE) реалізується в Україні Громадською організацією «ДОККУ» у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) за підтримки Швейцарської Конфедерації, представленої Посольством Швейцарії в Україні / Швейцарським бюро співробітництва в Україні.

Між Державною службою якості освіти України та ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 28 травня 2020 року підписано меморандум про співробітництво з метою сприяння долученню громадян об’єднаних територіальних громад до демократичного врядування, рівноправному користуванню його результатами та отриманню доступу до якісної освіти.