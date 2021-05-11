Відключення водопровідного вводу-право чи свавілля? Недобросовісні водоканали практикують у відносних з підприємцями один із радикальних способів припинення водопостачання як відключення водопровідного вводу

Наявність укладеного договору на подачу холодної води та очищення стічних вод у жодному разі не зупиняє водоканал відключити абоненту водопровідний ввід.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», договори на подачу холодної води та очищення стічних вод регулюють питання, які пов’язанні із одержанням абонентом води на господарсько-питні, побутові та технологічні потреби в об’ємах, передбачених лімітами або нормами, а також умови, згідно яких водоканали можуть припинити подачу холодної води та надавати послугу з очищення стічних вод суб’єктам господарювання.

Здебільшого виконання договорів на подачу холодної води та очищення стічних вод з часом напрацювала такі підстави для припинення дії договору:

1) порушення строку оплати;

2) виявлення під час скиду стічних вод заборонених хімічних речовин;

3) незадовільний стан водопровідної мережі, яка знаходиться на балансі абонента;

4) cамовільному приєднанні абонента до мереж;

5) відмова допустити представників водоканалу для огляду абонентських споруд та систем водопостачання і водовідведення.

Перераховані вище підстави не є вичерпними, оскільки мають загальний характер у використанні. Відомо, що із припиненням дії договору припиняється водопостачання на об’єкти абонентів.

Застосування четвертого пункту серед підстав припинення договору, а саме самовільне приєднання до мереж, є спекулятивним з боку водоканалу, адже за ознаками «самовільного приєднання», не дочекавшись судової перевірки дії сторін у межах двостороннього договору, окремі водоканали відключають водопровідний ввід шляхом закриття запірного вентиля та накладення пломб.

Іноді водоканали на ділянці абонента фіксують «трубопровід холодної води невідомого походження», який не сумісний із топографічною схемою міських каналізаційних мереж та відмикають його до з’ясування особи водокористувача. Вимкнення іноді супроводжується також додатковими вимогами до абонента, наприклад «перенести лічильник води на ввід у відповідності до нового проекту та технічних умов».

Відключення вводу водоканалом пояснюється (якщо пояснюється) абоненту так: «з метою запобігання безобліковому використанню води до встановлення водокористувача в колодязі…. на врізі у міську водопровідну мережу інженерами водоканалу виконано закриття засувки».

У цьому контексті слід зазначити, що примірними умовами договорів на подачу води та очищення стічних вод припинення водопостачання на об’єкти абонента допускається виключно у таких випадках:

1) припинення подачі води замовнику (абоненту) із розрахунку запасу ліміту води та стоків при проведенні планово-попереджувального ремонту;

2) відключення при виявленні аварійної ситуації.

Тому за перелічених умов четверта підстава у контексті відімкнення водопровідного воду ніяк «не вписується» з іншими положеннями договору, які стосуються відключення водопроводу за узгодженими діями працівників водоканалу з абонентом.

Як захистити свої права?

При безобліковому використанні води згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, які затверджені Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190 водоканал виконує для абонента розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу та детально актує проблемну ділянку колодязя. Без вказаних документів самовільне втручання є сумнівним з точки зору його доведення.

Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» не передбачено право від`єднувати водопровід і фактично припиняти водопостачання до моменту знаходження особи водокористувача.

Детальніше про це читайте у статті «Чи законно відключати водопровідний ввід?»