Там де спрощення, там і бюрократизація Наша держава вже 30 років йде за курсом реформ. Енергетична галузь не є винятком. Відомо, що успіх настає тільки тоді, коли добрі помисли знаходяться своє відображення у добрих починаннях. Проте, це не завжди так

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», 15 липня 2021 року Верховною Радою Україною було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж» за № 1657-XII.

Положення цього Закону зобов’язують користувачів лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, а також замовників електроустановок зовнішнього електрозабезпечення, які планують здійснювати будівництво та/або проводити технічне переоснащення електричних мереж отримувати технічні умови на приєднання та подавати проектну документацію через веб-портали операторів системи розподілу (обленерго) у «Єдине вікно».

«Єдине вікно» - це так званий електронний кабінет замовника.

Закон також скасував будь-яке погодження проектної документації на будівництво/переоснащення електричних мереж з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, проте все ж змушує домовлятись у питаннях узгодження проектної документації замовникам операторів системи передач та операторів системи розподілу.

Зазвичай, коли лібералізується одна сфера суспільних відносин, то «бюрократизується» інша.

Закон за № 1657-XII доповнив статтю 124-1 Земельного кодексу України «Порядок встановлення земельних сервітутів на землях державної, комунальної власності», чим значно ускладнив життя тим фізичним та юридичним особам, які не мають безпосереднього відношення до будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, у тому числі й до технічного переоснащення електричних мереж.

Відтепер до клопотання до органів державної влади та до органів місцевого самоврядування заявник зобов’язаний надавати письмове погодження землекористувача (у разі встановлення земельного сервітуту щодо сформованої земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, за договором з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування), справжність підпису на якому засвідчується нотаріально та надавати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, що розробляється без одержання дозволу на її розроблення.

Хай там як, але «бюрократизація» не надає відповіді на головне питання: «що робити, якщо орендар за договором державної або комунальної землі відмовиться надавати письмове погодження зацікавленій особі на встановлення сервітуту?».

Детальніше про це читайте у статті «Спрощення «енергетичне» - морока сервітутчикам!»