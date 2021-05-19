За 4 місяці рахунок держави поповнився на майже 19 мільйонів гривень завдяки державним виконавцям Сумщини «Гаманець» держави поповнюється з різних джерел, зокрема рахунком оплати відповідних послуг, обов’язкових щомісячних платежів, а також через накладені за вчинення адміністративних правопорушень штрафи.

У випадках, коли фізичні або юридичні особи не бажають добровільно сплачувати визначені законом чи судом кошти, до них застосовують примусові заходи. Функція стягнення коштів на користь держави покладена саме на органи виконавчої служби.

За 4 місяці 2021 року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), використовуючи правові важелі впливу, поповнили бюджет країни майже на 70 мільйонів гривень. Цю суму утворили стягнуті на Полтавщині 26 мільйонів гривень, на Сумщині – близько 19 мільйонів гривень та майже 24 мільйони гривень заборгованих коштів стягнули фахівці юстиції Чернігівщини.