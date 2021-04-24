Піар Шосткинської мерії Піар Шосткинської мерії

На сайті «Державні закупівлі Prozorro» зараз розміщено тендерні пропозиції від виконавчого комітету Шосткинської міської ради. Ось декілька з них, які можливо зацікавлять громаду, тому що усі вони стосуються висвітлення діяльності виконавчого комітету міської ради:

- Послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради на телебаченні, вартістю 985 800,00 грн. з ПДВ (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/20635683/).

- Зйомка, монтаж та розміщення відеоматеріалів на сторінках Інтернет–ресурсу та соціальних мережах, вартістю 230 000,00 грн. з ПДВ (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/20570260/).

- Послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради на радіо, вартістю 80 000,00

грн. з ПДВ (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/20737494/).

Нещодавно, пару-трійку місяців потому вже було проведено тендери на аналогічні послуги:

- Послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету на радіо 95 000,00 грн. з ПДВ. Опубліковано: 22.01.2021 (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/16486686/).

- Телевізійні послуги (Послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету на... 840 000,00 грн. з ПДВ. Опубліковано: 22.01.2021 (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/16500056/).

- Послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету на телебаченні 420 000,00 грн. з ПДВ. Опубліковано: 09.02.2021 (https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/17080182/).

Всього заплановано витратити на піар 2 млн. 650 тис. грн.

Нагадаю, що у славетному місті Шостка є комунальне телебачення «Акцент», яке також висвітлює діяльність міської влади у своїх відеоматеріалах й на сторінках Інтернет–ресурсу та в соціальних мережах.

Злі язики брешуть, що начебто, за словами очільників міста, в міській казні вітер гуляє... Як бачимо, це не зовсім так.

Навіщо ще витрачати кошти громади, яких «немає», на зйомку, монтаж та розміщення відеоматеріалів на сторінках Інтернет–ресурсу та соціальних мережах, як гадаєте? Невже такі суми не потрібні на першочергові потреби міста, на усунення проблем в різних галузях?

Як гадаєте, чи зробили Микола НОГА і його команда стільки корисних справ для шосткинців, щоб витрачати мільйони на свій піар? Невже люди не бачать ефективності роботи пана мера?