Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих» 30 днів тривала окупація міста Тростянець на Сумщині. 24 березня воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» і територіальної оборони та місцеві партизани звільнили місто від росіян.

«Холодноярцям» вдалося вибити з міста «еліту» російських сухопутних військ – підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, які утікали, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, пише Лівий берег.

Після окупації та боїв у самому Тростянці не залишилося живого місця. 90% міста – без опалення, світла, води та зв’язку. Більшість будівель потрощені снарядами або обгоріли.

Кожного дня в місті знаходять тіла загиблих або закатованих. І досі невідома точна кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до Росії.

Близько 10 тисяч містян уже виїхали зеленими коридорами чи самотужки. Стільки ж залишаються у Тростянці. І вони потребують їжі та ліків. Бо 30 днів вони доїдали останнє, а деякі родини голодували.

«Далі ми потребуємо плівки, скла, будівельних матеріалів, щоб відновити об’єкти інфраструктури, школи. Комп’ютерної техніки в нас узагалі немає... До нас приїжджають з Охтирки, Сум, які теж руйнували. Але коли вони бачать Тростянець, то кажуть, що це в десятки разів трагічніше, – каже міський голова Тростянця Юрій Бова. – Наше місто було красивим та охайним, з ліхтарями та квітами, тротуарами та доріжками. А зараз воно нагадує місцями якусь випалену землю».

«Окупанти тікали та лишили багато техніки, яка тепер гатить по ворогу»

24 березня Тростянець звільнили від російських окупантів. Ви ж в окупації з першого дня війни?

Так, рівно 30 днів тривала окупація нашого міста. 24 лютого до нас зайшли росіяни. Близько 8:00 ранку вони вже були в нас. Колони російської техніки стояли прямо тут. Та 24 березня їх вибили з міста.

Збройні сили повідомляли, що окупанти утікали, залишивши свою техніку.

Я можу це підтвердити. Наші Збройні сили наразі оглядають кожну одиницю такої техніки. Бо є техніка з певними несправностями, поламана. Але її дуже швидко можна полагодити та далі використовувати в наших військових цілях.

Один з прикладів. Це було навіть не тоді, коли окупанти вже тікали з міста. У перші дні війни по нашій достатньо непростій для проїзду місцевості рухалися колони ворожої техніки. В одному з сіл, не буду казати назви, окупанти залишили дещо зламану, але дуже потужну артустановку. Силами наших місцевих партизанів, скажімо так, поки російські військові її залишили умовно на 5 хвилин, щоб потім повернутися та забрати, вона була обережно знешкоджена. З неї зняли певні елементи, щоб вона не могла їхати далі в колоні. Росіяни її кинули. Ми ж її потім відновили. Наша 93 бригада привезла необхідні запчастини. І тепер вона успішно гатить по нашому ворогу.

Можу сказати, що таких прикладів насправді багато. Але про конкретну кількість такої техніки, скільки її у нас, звісно, я говорити не буду. Ми продовжуємо її знаходити. Також є багато боєприпасів, «градів», танків. Усе це передається нашим ЗСУ та буде використовуватися для відсічі агресору.

Ще 22 березня Тростянець був найгарячішою точкою Сумської області через велику пожежу внаслідок боїв. Її вдалося погасити?

Погасити тоді неможливо було нічого. Постійно лунали обстріли. Бої не припинялися до пізньої ночі. Влучення снарядів викликало руйнування та місця загоряння. Тому горіло дуже багато будівель. Обгоріла частина шоколадної фабрики та бісквітного цеху.

Потрапляння було у склад боєприпасів, що викликало дуже великий вибух. Від російських обстрілів горіли лікарні, повністю вигоріла лісгоспна станція. Та дуже багато інших об'єктів. Звісно, житлові будинки теж горіли.

Ми розуміємо, що рятувальники ДСНС хотіли б виїхати на гасіння пожеж, але фізично з тією кількістю техніки, що є в Тростянці, повністю локалізувати таку масштабну пожежу було неможливо. Вони просто за всього бажання це не змогли б зробити. Єдине, що, на щастя, нам вдалося, то це врятувати частину нашої лікарні.

Працівники нашої міської лікарні були на робочих місцях. Технічний персонал теж, хоча в невеликій кількості. Але ж був. Та їм вдалося спільними зусиллями загасити полум’я, яке розгорілося в кабінетах через постріли з танків. Пожежу вдалося локалізувати, і ми не дали згоріти нашій лікарні. Це єдине місце, яке я можу назвати як таке, що вдалося врятувати силами працівників самої лікарні.

Техніка російських окупантів на території Тростянця

«Не залишилося живого місця, лікарню розстрілювали з людьми»

Більшість об’єктів інфраструктури, будинків, шкіл зруйновано? Бо у своєму Telegram-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив просто жахливі кадри. За вашими оцінками, у відсотках скільки об'єктів зруйнував ворог?

Усі руйнування ще важко підрахувати. Багато об'єктів заміновано. Ми їх продовжуємо розміновувати. Тому ще не пускаємо туди нашу комісію, журналістів, нікого. Бо там усюди розтяжки та міни.

Треба, щоб для початку кожну будівлю перевірили наші військові сили разом з ДСНС. Але вже зрозуміло, що дуже-дуже багато будівель згоріли. Від них просто залишилися стіни. Це також магазини, території біля вокзалу, де було багато підприємств. Два п’ятиповерхові будинки взагалі вщент вигоріли. Я навіть не знаю, як їх відновити.

У майже всіх наших адміністративних установах вибито вікна, виламано двері, розтрощено всю оргтехніку. Частину техніки, за нашою інформацією, вони вкрали. Знаєте, я назву це так: там узагалі немає живого місця. Якщо говорити про нашу міську раду, ЦНАП, поліцію, відділення прокуратури та інші установи, то вони просто знищенні до останньої цеглини. Там немає нічого. Якщо навіть залишилися частини якихось стін, то й ті посічені осколками та іншим. Усе це треба буде приводити до ладу.

Але лікарню вдалося врятувати? Вона якось працює? Ворог прицільно розстрілював людей всередині з танків?

Учора нам вдалося ретельно оглянули лікарню після наших піротехніків. Ми все познімали на камери. Будемо знаходити можливість підключення до інтернету, щоб усім показати: якою сьогодні виглядає наша лікарня. Так, два російські танки стріляли по лікарні з людьми. До речі, саме ці два танки потім наша 93 бригада підбила.

А наслідки такі: приблизно 30% лікарні втрачено. Немає жодного не пошкодженого відділення, де повноцінно можна приймати людей. Усі вікна, а їх десь 300 штук, усі розбиті. Розтрощено дах, є руйнування всередині. Дуже пошкоджені деякі стіни. Снаряди влучили в кисневу станцію. Її теж знищили. Тепер у нас немає подачі кисню для інфекційного відділення. А в самому інфекційному відділенні знесена половина даху. Тому мінімум на 30% лікарня потребує капітального ремонту. У поточному її всю треба буде ремонтувати. Бо вона абсолютно вся посічена уламками та кулями.

Очевидці розповідають, як це було. Просто два танки підійшли до лікарні, зупинилися та почали розстрілювали лікарню, де військових не було. Потім після танків прийшли ще їхні російські солдати, які продовжили з автоматів і кулеметів стріляти вже по стінах. Тобто по людях, які були на той час у лікарні! Вони просто дивом там урятувалися, бо повтікали в підвали. Але очевидці розповідають про все це, як воно було.

«У селах, де проходила російська техніка, від асфальту залишилося поле від танкових гусениць»

Була інформація також про руйнування пам’яток архітектури.

Так. Повністю зруйнована лісгоспна Красно-тростянецька лісова науково-дослідна станція міста.

Це наша пам’ятка архітектури 19 ст. Історична споруда взагалі згоріла вщент. Там були унікальні каміни, дубові східці, унікальна література – все це зберігалося століттями. Це ж була перша лісгоспна станція в Україні часів царської Росії, де накопичувався багаж знань про лісові культури, лісорозведення та тому подібне. Все знищили. Тобто в місті ми бачимо не просто матеріальні руйнування, а історичних пам’яток.

Так само наш краєзнавчий музей, теж пам’ятка архітектури 18 ст., частково зруйнували. Туди влучив снаряд, виламано ворота, всередині теж є пошкодження. Загалом дуже багато будівель зазнали якщо не повної руйнації, то на 15-20% як мінімум точно. Їх треба буде відновлювати.

Я вже не говорю про дороги. Підірвані мости. У селах, де проходила російська техніка, від асфальту залишилося поле від танкових гусениць. Зараз там важко проїхати на автомобілі. Оскільки сотні одиниць російської техніки проходили по території щодня.

Через це знищено багато систем енергозабезпечення, зруйновано газопроводи, водомереж. Все це має описати спеціальна комісія. Цим ми почнемо займатися вже після завершення війни. Оскільки зараз розуміємо, що це може мати ефект сізіфовової праці. Не дай бог, щоб знову щось прилетіло. Тоді нам знову це треба буде робити.

Тому наразі перше наше завдання – це відселити людей з будівель, де фактично вже не можна проживати. Евакуювати їх або ж поселити там, де це ще можливо. Друге — максимально нагодувати усіх тих, хто це потребує. Дати необхідні ліки. Чи евакуювати людей для лікування по їх медичному стану. Ми почнемо відновлювати будівлі. Я вже мав розмову з підприємцями, які готові надати склопакети, щоб ми змогли встановити їх замість розбитих вікон. Хочемо це зробити максимально швидко в лікарні. Для того, щоб хоча б два її відділення запрацювали та надавали медичну допомогу на місці. Бо добре розуміємо, що кожного хворого ми не можемо вивезти з міста. Треба максимально відновлювати роботу нашої лікарні. Обіцяю, ми будемо це робити.