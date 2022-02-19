Як не стати жертвою дезінформації?

Для цього виродки створюють безліч фейкових сторінок, чатів та каналів у соціальних мережах.
Мета дезінформаторів — посіяти паніку та послабити волю. Зберігайте спокій та не поширюйте емоційну інформацію.
Не вірте сумнівним джерелам. Достовірна інформація — тільки від державних органів та суспільного мовлення.
Наклепи та "зрада". Агресор поширюватиме "зраду", прикриваючись патріотичними гаслами і українською символікою.
Чутки про керівництво країни та обстріли. Орки хочуть підірвати довіру до керівництва країни та армії, але усі наразі усі стоять на захисті нашої держави. Звіряйте тривожні новини з офіційними джерелами.
Деморалізація. Україна продовжує боротьбу! Якщо чуєте протилежне — це неправда.
Реальні втрати знають лише державні органи України. Цифри від приватних акаунтів можуть не відповідати дійсності.
Відсутній Інтернет, або офіційні вебсторінки державних органів зламані — звертайтеся по ТВ чи радіо до Суспільного мовлення.
Пам’ятайте, що мета ворога — розколоти наше суспільство з середини. Але в нас спільна справа захистити країну.
Разом до перемоги!