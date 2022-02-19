Як не стати жертвою дезінформації? За 17 днів війни орда намагається сколихнути народ України закидами про те що, влада країни "здалася". В більшості випадків, це відбувається на тих територіях, які тимчасово окуповані фашистськими рашистами.

Для цього виродки створюють безліч фейкових сторінок, чатів та каналів у соціальних мережах.

Мета дезінформаторів — посіяти паніку та послабити волю. Зберігайте спокій та не поширюйте емоційну інформацію.

Не вірте сумнівним джерелам. Достовірна інформація — тільки від державних органів та суспільного мовлення.

Наклепи та "зрада". Агресор поширюватиме "зраду", прикриваючись патріотичними гаслами і українською символікою.

Чутки про керівництво країни та обстріли. Орки хочуть підірвати довіру до керівництва країни та армії, але усі наразі усі стоять на захисті нашої держави. Звіряйте тривожні новини з офіційними джерелами.

Деморалізація. Україна продовжує боротьбу! Якщо чуєте протилежне — це неправда.

Реальні втрати знають лише державні органи України. Цифри від приватних акаунтів можуть не відповідати дійсності.

Відсутній Інтернет, або офіційні вебсторінки державних органів зламані — звертайтеся по ТВ чи радіо до Суспільного мовлення.

Пам’ятайте, що мета ворога — розколоти наше суспільство з середини. Але в нас спільна справа захистити країну.

Разом до перемоги!