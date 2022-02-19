Прості правила врятують життя: як поводитись в укриттях та сховищах Опинившись у сховищі, чи підвальних приміщеннях памʼятайте, про базові правила поведінки.

Під час знаходження у сховищі та підвальних приміщеннях забороняється:

- Ходити по приміщенню без потреби.

- Шуміти.

- Палити.

- Самовільно заходити до службових приміщень.

- Намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання сховища.

- Відкривати герметичні захисні двері сховища.

- Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки.

- Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.

Пам’ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від вправних і правильних дій.

Слідкуйте за сигналами оповіщення та не зволікаючи йдіть до укриттів. Паніка — це наш ворог!

Бережіть одне одного. Ми разом переможемо!