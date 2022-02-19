Прості правила врятують життя: як поводитись в укриттях та сховищах

Під час знаходження у сховищі та підвальних приміщеннях забороняється:
- Ходити по приміщенню без потреби.
- Шуміти.
- Палити.
- Самовільно заходити до службових приміщень.
- Намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання сховища.
- Відкривати герметичні захисні двері сховища.
- Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки.
- Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.
Пам’ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від вправних і правильних дій.
Слідкуйте за сигналами оповіщення та не зволікаючи йдіть до укриттів. Паніка — це наш ворог!
Бережіть одне одного. Ми разом переможемо!