Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 22:20257

Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало інструкцію, як діяти цивільним під час стрілецьких обстрілів.

Найперше завдання під час стрілецьких обстрілів — сховатися в укриття.

Якщо ви опинилися на вулиці, прихистком від ворожих куль можуть слугувати виступи, рови, бетонні стіни.

У разі, якщо стрільба біля будинку, найкраще ховатися якомога далі від вікон, наприклад, у коридорі або ванній.

Особливу небезпеку для мирних жителів становлять вуличні бої. Вони супроводжуються обстрілами зі стрілецької зброї і можуть раптово спіткати на вулиці або ж прямо біля вашого будинку. Як ми вже знаємо, окупантам чхати на правила ведення війни, тому не рідко своїми цілями вони обирають цивільних.

Як діяти, якщо обстріл застав на вулиці

- на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками;

- ефективним захистом буде будь-який виступ, тротуар чи заглиблення в землі;

- укриттям може слугувати навіть бетонна сміттєва урна або сходинка ґанку;

- потрібно згрупуватися і лягти в позу ембріону;

- ногами розверніться у бік стрілянини, голову прикрийте руками (якщо є рюкзак чи сумка, поставте її перед головою);

- відкрийте рот, щоб у разі близького вибуху не пошкодити барабанні перетинки;

- перед тим як вставати переконайтеся, що стрілянина вщухла, а тиша триває більше 5 хвилин.

Важливо: Не намагайтеся сховатися за автомобілями або за кіосками!

Обстріл стрілецькою зброєю: як убезпечити свій дім

Почалася стрілянина біля будинку:

- найбезпечніше на час обстрілів буде розміститися у ванній кімнаті (краще навіть у самій ванні) або коридорі;

- пам’ятаємо про правило двох стін — перша приймає на себе удар, друга захищає від уламків.

Найуразливіше місце у кожному будинку — це вікна, тому важливо триматися максимально далеко від них. Також варто заздалегідь заклеїти вікна скотчем або клейкою стрічкою. Смуги слід класти хрест-навхрест або сіткою. Якщо ваше помешкання знаходиться у зоні активних бойових зіткнень, додатково перекрийте вікна книгами, масивними меблями, матрацами чи мішками з піском.

Общество Обстріл
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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