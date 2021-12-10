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Ортопедические матрасы: их особенности и преимущества

Не все современные матрасы, которые можно встретить в магазинах и на рынке, ортопедические.

Опорно-двигательный аппарат человека очень подвижный, и легко может деформироваться, если человек много времени проводит в неудобном положении, сутулится, не следит за осанкой, мало занимается спортом и физкультурой, имеет плоскостопие. Результатом искривления позвоночника может быть нарушение работы внутренних органов, сосудов, кровообращения, появляется боль в пояснице и суставах. Особенно это касается детей и подростков, так как их опорно-двигательный аппарат еще развивается. Поэтому ортопеды разработали специальные ортопедические матрасы, которые поддерживают здоровье опорно-двигательного аппарата.  

Человек проводит во сне треть жизни, поэтому очень важно, как он отдыхает. Если положение во время сна неправильное и неудобное, это сказывается на состоянии всего организма в целом. Человек не может нормально выспаться, просыпается уставшим и с головными болями.

Не каждый ортопедический матрас https://sleep-fly.com.ua/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly способен обеспечить здоровый сон. Строение современных матрасов предусматривает нужную жесткость, и податливость, и равномерную поддержку тела. Конечно, качество изделий во многом зависит от производителя. Практически все матрасы, представленные в магазинах, имеют ортопедический эффект. Специально разработанные ортопедические матрасы помогут устранить проблемы со сном, устранить боли в спине, шее, пояснице, позаботятся о правильном развитии опорно-двигательного аппарата у ребенка.

Как выбрать ортопедический матрас?

Перед покупкой матраса следует обратить внимание на такие моменты:

  • • вид изделия;
  • • из какого материала изготовлен ортопедический матрас;
  • • тип жесткости.

Правильно подобранный матрас исключит проблемы с опорно-двигательным аппаратом и создаст прекрасные условия для сна.

Выбирайте матрас в соответствии с размерами кровати, а для сохранения первоначального внешнего вида можно приобрести чехол.

На сайте нашего интернет-магазина sleep-fly.com.ua вы можете найти сертифицированные ортопедические матрасы от производителя. В отдельном разделе представлена акционная продукция. В левой части страницы расположен удобный фильтр, позволяющий подобрать матрас по размеру, жесткости, нагрузке со съемным чехлом или без него. Доставка возможна по всей территории Украины. 

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