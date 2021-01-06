Сумский биатлонист стал лучшим среди украинцев на кубке IBU В немецком Арбере в рамках первого соревновательного дня на Кубке IBU состоялась мужская спринтерская гонка, в стартовом протоколе которой значились 148 (!) биатлонистов.

Среди стартовавших было и семеро представителей команды Украины, пишет biathlon.com.ua.

Виталий Труш, уроженец Сумщины Андрей Доценко, Тарас Лесюк и сумчанин Богдан Цымбал, отправившиеся на лыжню в первой стартовой группе, показали неплохой разгон. Особенно это касается имеющих опыт стартов на Кубке мира спортсменов – Богдана и Тараса.

На подходе к первому огневому рубежу Цымбал в промежуточном протоколе и вовсе стал одним из лидеров – на 5-ой позиции. Но такое резвое начало, видимо, и сыграло с Богданом злую шутку. Как итог – сразу две незакрытых мишени в лёжке. Добавив в графу промахов ещё один на стрельбе стоя, биатлонисту пришлось бежать, что есть сил, к финишу, чтобы как-то нивелировать отставание от лидерских позиций, возникшее из-за суммарных трех кругов штрафа в гонке. В конечном итоге именно Богдан Цымбал оказался выше остальных украинцев, заняв 21-ое место на финише и будучи в ТОП-10 по скорости в гонке.

Тарас Лесюк был достаточно быстр, но уступал ходом по дистанции Цымбалу. После чисто проведенной стрельбы лёжа спортсмен претендовал на достаточно высокие места. К сожалению, дважды промахнувшись в стойке, максимум, на что оставалось рассчитывать далее Тарасу – место в зачетной зоне.

Виталий Труш начал с промаха первым же выстрелом на стрельбе лежа. Стоя также Виталий оставил одну незакрытую мишень. Та же судьба постигла Андрея Доценко, а позже и Руслана Бригадира – по одному выстрелу мимо на каждом из рубежей. Скорость ребят была приблизительно одинаковой. Потому и в финишном протоколе коллеги по команде расположились с относительно небольшим отставанием друг от друга.

Глуховчанин Денис Насыко подарил надежду на хороший результат, когда провел свою первую стрельбу быстро, четко и точно. Но на втором огневом рубеже спортсмену покорилась всего одна мишень. А целых 4 круга штрафа не позволяли претендовать уже даже на места в ТОП-60.

В целом, стрельба украинских мужчин сегодня не заладилась, и лишь Сергею Теленю удалось ограничиться всего одним промахом, который он допустил на стрельбе стоя.

Говоря о работе на стрельбище, отметим просто невероятную стрельбу итальянского биатлониста Джузеппе Монтелло. Лежа он поразил все мишени за 13 секунд! Не удивительно, что именно Монтелло стал победителем по скорострельности в этом спринте, при этом еще и с нулём в графе промахов.

Норвежцы, по всей видимости, решили не ограничиваться хет-триками на Кубке мира и в итоге оккупировали весь подиум в спринте и на Кубке IBU.

Спринт. Мужчины

1. Александер-Фьельд Андерсен (0+0) 24:58,1

2. Филип Андерсен (0+1) +11,9

3. Сиверт Гутторм Баккен (0+1) +18,8

...

21. Богдан Цымбал (2+1) +1:28,3

34. Тарас Лесюк (0+2) +1:58,3

43. Андрей Доценко (1+1) +2:08,6

52. Виталий Труш (1+1) +2:25,7

54. Сергей Телень (0+1) +2:32,2

57. Руслан Бригадир (1+1) +2:33,9

79. Денис Насыко (0+4) +3:26,1