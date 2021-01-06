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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:24341

В Сумах дали 6 лет за смертельное ДТП

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 50-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП.

Речь идет о событии, которое произошло 13 ноября 2016 года примерно в 17.00. Управляя автомобилем ВАЗ-2104, мужчина двигался по ул. Семьи Линтваревых в г. Сумы. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель пренебрег мерами безопасности дорожного движения, заблаговременно не сбавил скорость и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм 76-летняя потерпевшая скончалась в тот день в больнице.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины) и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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