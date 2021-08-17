Дистанційно чи офлайн: як буде проходити навчання на Сумщині Відбулося засідання обласної комісії щодо організації нового навчального року в області.

Представники правоохоронних органів, військової адміністрації, військові, голови громад вирішували організацію навчального процесу в області в умовах воєнного стану.

Під час брифінгу очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів за яких умов будуть працювати навчальні заклади регіону.

«Наразі вже вирішено, що у 25-кілометровій зоні від кордону з росією в офлайн режимі навчання проводитися не буде. Це зона потенційного ризику артилерійських обстрілів. Останнім часом обстріли зі сторони рф відбуваються в 5-10 км від кордону, далі йде буферна зона, і на сьогодні зона безпеки це – від 25 км від кордону. Плюс є громади, які визнані зоною бойових дій. І хоча в деяких з них навчальні заклади розташовані далі 25 км зони, але за статусом вони не зможуть розпочати навчання офлайн – ні в школах, ні в дитячих садочках», - розповів Дмитро Живицький.

В інших громадах, де можливе очне навчання, навчальний процес буде відбуватися тільки в тих закладах, де є укриття, обладнані за певними вимогами. Або укриття, що знаходяться в доступності 1-2 хвилин.

Наразі в області вже обстежено 97% закладів освіти на предмет безпеки, проводиться облаштування укриттів відповідно до стандартів. Показовою можна назвати школу в Ромнах, де, в разі небезпеки, можна повноцінно продовжити навчальний процес в укриттях, де є запаси води, ковдри. Але таких закладів не так багато. Наприклад, сумські школи №7, №17 та №23 не відповідають вимогам безпеки, адже укриття в них розраховані лише на 500-700 людей, чого не достатньо для всіх школярів. У таких випадках навчання може проводитися у 2-3 зміни або у змішанному режимі. Адже одночасно в закладі освіти може знаходитися стільки людей, скільки може розміститися в укритті.

Неодмінною умовою навчання офлайн у школах, з обладнаними укриттями, буде згода батьків.

Але навіть якщо більшість виступатиме «за» офлайн, дитина зможе навчатися дистанційно. Батьки самі обиратимуть найбільш безпечну форму навчання для своєї дитини.

Орієнтовно 7 серпня буде відомо, в яких закладах освіти можливо проводити очне навчання, а в яких, у зв’язку з невідповідністю стандартам безпеки, навчання буде проходити дистанційно.