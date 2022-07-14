У Сумах знову авто не розминулося з габіонами: троє потерпілих

Повідомлення про автопригоду з травмованими патрульні отримали учора ввечері, близько 22 години 30 хвилин.
На місці ДТП патрульні попередньо встановили, що 25-річний водій автомобіля Fiat Qubo, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості руху, унаслідок чого допустив наїзд на перешкоду, а саме габіон.
У результаті ДТП керманич та дві пасажирки, 18-ти та 22-х років, отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
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