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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 20:56151

У Сумах знову авто не розминулося з габіонами: троє потерпілих

Внаслідок ДТП на вулиці 20 років Перемоги троє людей отримали тілесні ушкодження.

Повідомлення про автопригоду з травмованими патрульні отримали учора ввечері, близько 22 години 30 хвилин.

На місці ДТП патрульні попередньо встановили, що 25-річний водій автомобіля Fiat Qubo, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості руху, унаслідок чого допустив наїзд на перешкоду, а саме габіон.

У результаті ДТП керманич та дві пасажирки, 18-ти та 22-х років, отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

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Право Габіон Дтп
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