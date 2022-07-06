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Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 14:34193

У Сумах з понеділка стартує видача продуктових наборів для мешканців 70-75 років

Ця допомога придбана не за державні кошти, а надана благодійною організацією World Central Kitchen.

Із 18 по 22 липня 2022 року буде проводитися видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів мешканцям Сумської міської територіальної громади вікової категорії 70 – 75 років включно, які мають місце реєстрації в межах громади. Продуктові набори надані некомерційною гуманітарно-продовольчою організацією World Central Kitchen.

Видача буде здійснюватися з 9 до 15 години за пред’явленням оригіналу паспорту та ідентифікаційного коду в пунктах видачі за адресами:

-        школа № 5 (вул. Доватора, 32)

-        школа № 9 (вул. Даргомижського, 3)

-        школа № 17 (проспект Михайла Лушпи, 18)

-        школа № 22 (вул. Ковпака, 57)

-        школа № 27 (вул. Охтирська, 33)

Продуктовий набір видається один раз на одну особу. Довірена особа може отримати набір за наявності оригіналів документів особи, за яку отримує набір, та власного паспорта, але не більш ніж 2 набори.

Близько 12 тисяч пакунків вже підготовлено Першим гуманітарним штабом для видачі на наступному тижні. Це відповідає кількості мешканців Сумської громади даної вікової категорії.

За словами координатора Сумського гуманітарного штабу Олега Рєзніка, у пакунку близько 12кг продуктів і він ні чим не поступається тому, що надається за державні кошти.

Посадовець просить заради власної безпеки не створювати черг у пунктах видачі - продуктових наборів вистачить усім.

Наразі пакунки від держави ще недоукомплектовані. Тож міська влада вирішила прискорити процес та залучила благодійників для поповнення стратегічного запасу продуктів населенням вразливих категорій. Але це не значить, що мешканці громади, які отримають наступного тижня допомогу від  World Central Kitchen, не отримають продуктовий набір за державною програмою. Після видачі пакунків від держави наступним за цією категоріям населення, мешканці громади віком 70-75 також отримають такі продуктові набори.

Общество World Central Kitchen Продуктовы набори
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