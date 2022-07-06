У Тростянці та Охтирці побувала Швейцарська гуманітарна місія

На даному етапі проведена оціночна робота, яка виявила існуючі потреби – за її результатами планується розгорнути в Охтирці дієву гуманітарну місію, яку здійснює команда експертів Відділу гуманітарної допомоги Швейцарії за підтримки Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Швейцарського бюро співробітництва, розташованого в Києві.
Сектори, де Швейцарське бюро співробітництва традиційно активно сприяє змінам: водопостачання, водовідведення, управління твердими побутовими відходами - в умовах воєнного стану залишаються актуальними, як і пошук фінансових інструментів для розвитку та сталого функціонування критичної інфраструктури в надскладних умовах.
Під час зустрічі з Охтирським міським головою Павлом КУЗЬМЕНКОМ сторони визначили основні напрямки майбутньої співпраці. Насамперед моніторинговий візит представників іноземної гуманітарної місії направлений на відновлення та модернізацію пошкоджених об’єктів інфраструктури міста, а саме - мереж водопостачання і водовідведення.
З цією метою представники Швейцарського гуманітарного офісу відвідали об’єкти ТОВ «ВОДОТОРГПРИЛАД» та Охтирську ТЕЦ. У ході зустрічі з керівниками даних підприємств Олексієм ШЕЙКОМ та Григорієм ЮРКОМ, швейцарські експерти обговорили практичні аспекти роботи в період воєнного стану та оцінили нагальні потреби для розробки проектних ліній для підтримки цих секторів.
Охтирська міська рада
Тростянецька міська рада