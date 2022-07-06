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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:0465

У Тростянці та Охтирці побувала Швейцарська гуманітарна місія

14 липня в Охтирку та Тростянець завітали представники Швейцарської гуманітарної місії – Мартін ВАЄРСМЮЛЛЄР та Івон МЮЛЛЄР, у складі делегації також прибули представники громадської організації DESPRO В’ячеслав СОРОКОВСЬКИЙ та Андрій КАВУН.

На даному етапі проведена оціночна робота, яка виявила існуючі потреби – за її результатами планується розгорнути в Охтирці дієву гуманітарну місію, яку здійснює команда експертів Відділу гуманітарної допомоги Швейцарії за підтримки Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Швейцарського бюро співробітництва, розташованого в Києві.

Сектори, де Швейцарське бюро співробітництва традиційно активно сприяє змінам: водопостачання, водовідведення, управління твердими побутовими відходами - в умовах воєнного стану залишаються актуальними, як і пошук фінансових інструментів для розвитку та сталого функціонування критичної інфраструктури в надскладних умовах.

Під час зустрічі з Охтирським міським головою Павлом КУЗЬМЕНКОМ сторони визначили основні напрямки майбутньої співпраці. Насамперед моніторинговий візит представників іноземної гуманітарної місії направлений на відновлення та модернізацію пошкоджених об’єктів інфраструктури міста, а саме - мереж водопостачання і водовідведення.

З цією метою представники Швейцарського гуманітарного офісу відвідали об’єкти ТОВ «ВОДОТОРГПРИЛАД» та Охтирську ТЕЦ. У ході зустрічі з керівниками даних підприємств Олексієм ШЕЙКОМ та Григорієм ЮРКОМ, швейцарські експерти обговорили практичні аспекти роботи в період воєнного стану та оцінили нагальні потреби для розробки проектних ліній для підтримки цих секторів.

Охтирська міська рада

На зустрічі в Тростянці були присутні заступник мера Юрій Заяц, керівник КП «Тростянецькомунсервіс» Андрій Самодай, а також представник департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської ОДА Юрій Янішевський.
Учасники зустрічі обговорили плани участі закордонних партнерів у відновленні систем водопостачання та водовідведення Тростянецької громади, оглянули місцеві об’єкти з метою визначення ступеню їх руйнування внаслідок бойових дій.
За підсумками зустрічі благодійники визначили першочергові заходи з надання допомоги нашим комунальним підприємствам для повноцінного відновлення пошкоджених мереж водопостачання та водовідведення.

Тростянецька міська рада

Общество
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