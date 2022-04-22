Тростянецька лікарня отримала меблі від благодійників

Вже не вперше благодійники допомагають меблями для потреб організацій та установ громади, які постраждали від вибухів, обстрілів, або були розграбовані під час окупації міста військовими Російської Федерації.
Сьогодні від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕПАМ СИСТЕМ» для потреб нашої лікарні надійшли офісні меблі та устаткування: 3 холодильники, 6 шаф, 27 офісних столів, 70 офісних крісел, які вже встановлюються в кабінетах лікарів КНП Тростянецька міська лікарня.
Дякуємо ТОВ «Епам систем» та конкретно Сергію Рожок за надану благодійну допомогу, та сподіваємося на продуктивну співпрацю і надалі!
Тростянецька міська рада
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