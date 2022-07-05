Завтра у Сумах попрощаються з героєм-захисником У лікарні Миколаєві від поранень помер старший солдат з Сум Сергій Медяник.

Старший солдат МЕДЯНИК Сергій Сергійович 1986 року народження , навідник, прийнятий на військову службу по мобілізації, помер в лікарні м. Миколаєва від поранень отриманих під час артилерійського обстрілу 11 липня 2022 року. Сергій без зволікань став до лав захисників своєї країни, захищав її цілісність самовіддано.

Прощання з Героєм відбудеться у середу 13 липня о 12.00 в Воскресенському Соборі, о 13.00 поховання на Алеї Слави Центрального кладовища м. Суми.

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої співчуття рідним, близьким, побратимам та посестрам Сергія. Ми схиляємо голову перед його мужністю та силою.

Вічна пам'ять Герою!