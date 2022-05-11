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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Сумах горів дачний будинок

11 липня о 21:20, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння дачного будинку по вул. Східна в обласному центрі.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я з – під покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 40 кв. м, стіни на площі до 30 кв. м, а також речі домашнього та господарчого вжитку.

О 21:52 загоряння локалізували, а о 00:15 – витративши на гасіння майже 5 тонн води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. 

Общество Пожежа
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