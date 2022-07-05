Сумчанки продовжують підкорювати Тулузу

Вітаємо з перемогою в змаганнях 1 division Cubs МЯУС ПОЛІНУ.
Срібним призером змагань 1 division Advanced Novice стала КАРАВАЙ ЕМІЛІЯ, яка виконала 2 програми за результатами Short skating була другою, але у програмі Free skating стала першою.
День Конституції України у Сумах цьогоріч не схожий на минулорічні. Війна внесла корективи до урочистих днів українців. Зазвичай вихідний день, у цьому році – робочий.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
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