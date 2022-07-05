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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумчанки продовжують підкорювати Тулузу

10 липня в Тулузі (Франція) завершився турнір з фігурного катання на роликових ковзанах 11th world open inline figure skating 2022.

Вітаємо з перемогою в змаганнях 1 division Cubs МЯУС ПОЛІНУ.

Срібним призером змагань 1 division Advanced Novice стала КАРАВАЙ ЕМІЛІЯ, яка виконала 2 програми за результатами Short skating була другою, але у програмі Free skating стала першою.

Спорт
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У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
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