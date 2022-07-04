Краснопільська лікарня отримала нову «швидку» від благодійників з Польщі Фонд міжнародної солідарності «Solidarity Fund PL in Ukraine» у партнерстві з Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк крайового господарства Польщі) передали Краснопільській лікарні новий автомобіль швидкої допомоги, придбаний за кошти ЄС.

«Завдяки системній роботі та налагодженій співпраці з різними міжнародними партнерами нам вдалося поповнити матеріально-технічну базу Краснопільської лікарні. Висловлюємо щиру подяку нашим польським партнерам за увагу і розуміння нагальних проблем Краснопільщини, таку необхідну в ці складні часи», – зазначила секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Автомобіль оснащеною найсучаснішим медичним обладнанням для порятунку життя громадян у складних і небезпечних умовах: ноші, дихальне обладнання, дефібрилятор, киснева мережа тощо. Автомобіль є модульним, адже має пази для фіксації при необхідності додаткового обладнання. Він має все необхідне обладнання для надання реанімаційної допомоги, як на місці події, так і для транспортування пацієнтів між лікарняними закладами. Також в наявності є відеоінструкція з усією необхідною технічною інформацією, перекладену українською мовою.

«Нове авто оснащене найсучаснішим медичним обладнанням і усіма необхідними матеріалами для порятунку життів громадян у складних і небезпечних умовах. Таке авто дозволяє транспортувати найскладніших пацієнтів до спеціальних медзакладів, підтримуючи стабільний стан хворого», – говорить директор КНП «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради Валентина Фоменко.

Краснопільська селищна рада