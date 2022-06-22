П'яний водій намагався відкупитися від поліції На Липоводолинщині чоловік намагався відкупитися від працівників поліції грошима за непритягнення його та товариша до адміністративної відповідальності. Стосовно порушника у поліції відкрили кримінальне провадження.

Під час патрулювання до поліцейських сектору реагування патрульної поліції СПД №1 (с. Липова Долина) на блок-посту за допомогою звернулися представники добробату, які під час перевірки виявили водія, що за зовнішніми ознаками ймовірно керував транспортним засобом на підпитку.

У ході подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що 42-річний чоловік дійсно перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив й результат Drager, який показав 1,76 проміле.

Окрім цього, поліцейські встановили, що 42-річний пасажир, який виявився власником даного автомобіля, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння передав своєму товаришу, що був напідпитку, право на керування його транспортом, чим також порушив вимоги чинного законодавства.

Тому, власник легковика, аби уникнути відповідальності, почав умовляти працівників поліції «вирішити питання» за гроші, пропонуючи за не притягнення його та його товариша до адміністративної відповідальності 8000 гривень. Правоохоронці попередили порушника про відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але він продовжив умовляти поліцейських не складати відносно них протоколи.

Так, стосовно обох чоловіків були складені адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 “Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що знижують їх увагу та швидкість реакції” (а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння ) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, стосовно чоловіка, який пропонував правоохоронцям гроші, відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області