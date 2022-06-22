СумДУ запросив абітурієнтів на Онлайн-день відкритих дверей 5 липня на офіційному You Tube-каналі Сумського державного університету відбулася трансляція Онлайн-дня відкритих дверей.

Під час заходу абітурієнтам презентували мапу з найважливішими кроками вступника й датами їх реалізації, надали корисні посилання для отримання необхідної інформації про університет. Також було представлено відеопроєкт «Трушно про мою спеціальність у СумДУ», який транслюється на офіційних університетських сторінках у соціальних мережах. Це – інтерв’ю зі студентами різних спеціальностей, які чесно, відверто і невимушено розповідають про нюанси навчання: чому обрали СумДУ, чи складно їм вчитись, які є плюси та мінуси, про можливості подальшого працевлаштування.

Команда амбасадорів презентувала спеціальності кожного факультету та інституту у складі університету, ознайомила з науковими та освітніми досягненнями.

Наразі у СумДУ працюють два консультаційні центри з питань вступу, фахівці яких перебувають на зв’язку в усіх соціальних мережах.

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