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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:1671

Якщо підприємство призупинило роботу, для працівника це не є звільненням

Чи не найбільше запитань на гарячу лінію обласної служби зайнятості надходить від працівників, чиє підприємство призупинило свою діяльність.

Призупинення дії трудового договору - це тимчасове явище. Припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою теж тимчасове. Припинення працівником виконання робіт за укладеним трудовим договором тим більше має тимчасовий характер. Отже, призупинення не є звільненням.

Щодо статусу безробітного, то його може набути особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Про це у ст.43 Закону України «Про зайнятість населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text).

Відтак, в ситуації, коли людина, яка звернулася до центру зайнятості, маючи неприпинені трудові відносини з роботодавцем, не має права на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

Проте, має право отримувати інформаційні та консультаційні послуги, інформацію про вакансії, за якими можна працювати у відповідний період.

Щоб отримати статус безробітного необхідно звільнитись з роботи.

Вакансії можна переглянути і самостійно на Telegram-каналі державної служби зайнятості «Робота зараз: Державна служба зайнятості» t.me/worknowdcz та у чат-боті державної служби зайнятості @DCZWorkNowBbot (https://t.me/DCZWorkNowBbot), де шукачі роботи мають самостійно оформити підписку на вакансії за регіоном або галуззю.

Телефони гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10, а також приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Экономика
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