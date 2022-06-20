Поліцейські Охтирки оперативно розшукали безвісти зниклу неповнолітню Менше двох годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження безвісти зниклої неповнолітньої дівчини.

До чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення 15-річної мешканки одного із сіл Охтирського району.

Про даний факт повідомила схвильована мати та пояснила, що донька пішла з дому в гості до подруги та на даний час не повернулася, на дзвінки не відповідає.

На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу та орієнтовано особовий склад підрозділу.

Злагоджена робота працівників поліції дала позитивний результат та вже менше ніж через дві години місцезнаходження дівчини було встановлено та передано її під нагляд матері.

Життю та здоров’ю неповнолітньої нічого не загрожувало. Протиправних дій відносно останньої не вчинялося.

Поліція Сумщини