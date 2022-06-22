Інформація для сумчан: алгоритм дій, якщо у вашому медзакладі немає вакцини

Внутрішньо переміщені українці можуть щепитись самі або ж щепити дітей у державних медзакладах населених пунктів, у яких вони перебувають. Підписувати декларацію з місцевим лікарем для цього не потрібно.
На даний час у всіх регіонах України, які не перебувають під тимчасовою окупацією рф, всі необхідні вакцини є у наявності.
Якщо у вашому медзакладі немає вакцини:
Зверніться до головного лікаря медзакладу.
Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja
Якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться до контакт-центру #МОЗ 0 800 60 20 19.