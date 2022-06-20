У Сумах п’яний водій скупався у пічці разом із авто (відео) Подія сталася в районі одного з дачних масивів обласного центру.

Очевидці автопригоди розповіли інспекторам, що водій транспортного засобу Daewoo Lanos, не вибравши безпечної швидкості руху, після чого не впоравшись з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини та з’їхав у водойму. Керманич вибрався з автівки самостійно. На щастя, тілесних ушкоджень він не отримав.

41-річний чоловік мав ознаки сп'яніння. Він пройшов огляд на місці події. Алкотестер зафіксував позитивний результат — 2,04 проміле алкоголю. Водій із результатом був згодний та лишень додав: "Пробачте мені. Я більше так не буду".

На водія охоронці порядку склали адмінматеріали:

- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

- ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП;

- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.





Патрульна поліція Сумщини