На Сумщині вогонеборці ліквідовували масштабне загоряння у житловому секторі, спричинене ворожим ударом 1 липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в двох приватних домогосподарствах в населеному пункті Глухівської ОТГ.

Зважаючи на масштаби горіння, окрім чергового караулу на гасіння рятувальники залучили додаткові сили та засоби. Також на місце пожежі прибула пожежна команда Держлісгоспу та активну участь в боротьбі з вогнем взяли місцеві жителі.

Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому автоцистерни довелося дозаправляти від найближчого пожежного гідранту, що знаходився в 1 км від місця пожежі. Спільними зусиллями вдалося локалізувати загоряння, запобігши його подальшому поширенню та перекиданню на сусідні будівлі. Використавши майже 50 т води пожежу ліквідували.