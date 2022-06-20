На Путивльщині вогнеборці ліквідували пожежу легковика 1 липня о 16:27 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння ВАЗ-2109 в с. Стрільники, Конотопського району.

На гасіння, подолавши відстань близько 17 км, прибуло відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини з м. Путивль.

Як було встановлено, полум'я охопило весь автомобіль. О 16:52 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши вибуху балону газобалонної установки. А о 17:03 пожежу ліквідували.

За попередніми даними, загоряння сталося у моторному відсіці легковика під час руху. Для запобігання таким випадкам слідкуйте за технічним станом ваших авто та не забувайте, що наявність вогнегасника у транспортному засобі допоможе уникнути значних збитків у разі пожежі.