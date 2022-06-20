Мер Тростянця відвідав World Urban Forum у Польщі

"Ось і завершився World Urban Forum, що цього року проходив в польському місті Катовіце.
173 країни і 22тис учасників з усього світу. І що ключове- без росії.
Величезна кількість якісних і сучасних павільйонів різних країн, де демонструються сучасні підходи до розвитку міст, просто неймовірна кількість обговорень, презентацій, тренінгів.
Все це було на форумі, і неймовірно важливо було тут бути, слухати, аналізувати, навчатися.
Також важливо було розповідати про ситуацію в Україні та моєму рідному Тростянці мерам, представникам міжнародних програм, асоціацій, експертам, оскільки наразі весь світ схоже зрозумів, за що бореться Україна і тепер більшість питань що потрібно для перемоги? Що потрібно для відбудови?
Переглядаючи фільм про Тростянець, на одній з дискусій про відбудову України, у багатьох людей в переповненому залі були сльози на очах. Мій виступ був про проблеми, що наразі маємо після дій рашистів, про шляхи їх вирішення і про подяку кожному, хто нам сьогодні допомагає
Багато нових знайомств і обговорень допомоги нашому місту. Всі описувати тут не буду, краще писатиму про вже реалізовані речі, які неодмінно будуть.
Отже минулий робочий тиждень точно в копілку нового майбутнього для Тростянця. Майбутнього, основаного на найкращому світовому досвіді.
І ми точно це зробимо.
Дякую Ivan Lukerya за участь в цьому важливому форумі, разом з представниками міністерства і інших громад!!!
Відбудуємо Україну!
Відбудуємо Тростянець!", - написав мер.