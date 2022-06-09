Суми провели в останню путь героя-захисника

Майор загинув 28 червня, у День Конституції України, коли війська країни-окупанта вирішили обстріляти кордон із Сумщиною.
Мужній сумчанин прослужив більше 25 років в ЗСУ та Національній поліції.
Із першмх днів повномасштабного вторгнення росії став на захист нашої держави.
Щирі співчуття рідним, близьким і знайомим.
Вічна пам‘ять нашому захисникові. Вічна слава Герою!
Внаслідок зіткнення з легковиком, велосипедист помер на місці пригоди. За даним фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та проводять першочергові...
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за даним фактом та встановлюють всі обставини події....