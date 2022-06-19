Міграційна служба на Сумщині тимчасово призупиняє роботу деяких підрозділів

Відзавтра, 2 липня, з технічних причин призупиняють надання адміністративних послуг з оформлення/видачі біометричних документів підрозділи Управління ДМС у Сумській області:
- Білопільський сектор;
- Краснопільський сектор;
- Тростянецький сектор;
- Путивльський сектор;
- Ямпільський сектор;
- Великописарівський сектор;
- Середино – Будський сектор;
- Буринський сектор;
- Липово- Долинський сектор.
У Буринському та Липово - Долинському підрозділах залишаються доступними послуги з продовження терміну дії закордонних паспортів та вклеювання до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків дитячих фотокарток.