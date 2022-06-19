Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: гу рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.

Для цього ворог використовує:

- сталий вираз «ракетний удар буде о 04:00»

- посилання на анонімний авторитет, зокрема «десь із СБУ», «людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть».

Паралельно окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації.

За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їх формування потрібно мінімум два тижні.

Застерігаємо!

Ворогу необхідно посіяти паніку в суспільстві для зниження рівня нашої обороноздатності та отримання переваги на полі бою, саме тому окупанти активізували р