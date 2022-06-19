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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:04118

Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: гу рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.

Для цього ворог використовує:
- сталий вираз «ракетний удар буде о 04:00»
- посилання на анонімний авторитет, зокрема «десь із СБУ»,  «людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть».

Паралельно окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

 Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації.
  За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їх формування потрібно мінімум два тижні.

Застерігаємо!    
Ворогу необхідно посіяти паніку в суспільстві для зниження рівня нашої обороноздатності та отримання переваги на полі бою, саме тому окупанти активізували р

Общество Російсько-українська війна
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