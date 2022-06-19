Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну

Для цього ворог використовує:
- сталий вираз «ракетний удар буде о 04:00»
- посилання на анонімний авторитет, зокрема «десь із СБУ», «людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть».
Паралельно окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.
Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації.
За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їх формування потрібно мінімум два тижні.
Застерігаємо!
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