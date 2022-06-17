Сумчанина обрали членом Виконавчої ради Європейської мовної спілки 1 липня голову правління Суспільного Мовлення сумчанина Миколу Чернотицького обрали членом Виконавчої ради Європейської мовної спілки — ЄМС.

Комітет із призначення Виконавчої ради ЄМС підтримав кандидатуру Миколи Чернотицького під час 88-ї Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки, яку цього року провели у Дубровнику на запрошення хорватського мовника HRT, пише Суспільне.

«Стати частиною провідного світового альянсу суспільних мовників завжди було і залишається найбільш почесно. Сьогодні ми стоїмо на вершині довіри до ЗМІ у всьому світі. Ніколи ще не було більш важливого часу для жодного з нас», — прокоментував власне призначення Микола Чернотицький.

Голова правління Суспільного розповів, що основне завдання для кожного доброчесного медіа — надавати перевірену новинну інформацію з дотриманням журналістських стандартів, що в умовах війни є особливо актуальним.

«Суспільні мовники мають докладати максимум зусиль і приділяти максимум уваги захисту аудиторії від фейків та дезінформації, забезпеченню високих стандартів інформації через запровадження надійної системи перевірки фактів та балансу думок на основі документів, науки та експертизи. Тільки спільні зусилля суспільних мовників можуть допомогти уникнути несправедливих і недоречних новин для громадськості. Особливо під час війни, яка зараз точиться в центрі Європи і в будь-який момент може вийти за межі українських кордонів», — зазначив Микола Чернотицький.

Промова Миколи Чернотицького на відкритті панелі у межах 88-ї Генеральної асамблеї ЄМС

Шановні пані та панове!

Для мене честь сьогодні виступати від імені українських колег із Суспільного Мовлення. Я хотів би почати з подяки передусім тим із вас, хто наполегливо працює над висвітленням на місцях цієї жорстокої війни росії проти України. Багато з вас щодня ризикує життям своїх репортерів, але продовжує працювати. За останні 4 місяці в Україні було вбито понад 30 журналістів, 8 з них — під час виконання службових обов’язків. Ми вдячні за вашу мужність і професійну рішучість. Дуже багато з вас, і в першу чергу Європейська мовна спілка, підтримували та допомагали нам протягом усього шляху, щоб ми могли виконувати свою роботу та розповідати правду світові. Ми щиро вдячні за це. Ми всі не можемо не запитувати, коли ця війна припиниться і що ми всі можемо зробити, щоб її зупинити.

Тож дозвольте мені почати цю дискусію з думки про майбутнє. На жаль, з того місця, де ми стоїмо, ми не бачимо перспектив швидкого кінця. Ця війна не за території чи ресурси. Ця війна проти самої ідеї існування України, тому для нас немає іншого виходу, як перемогти росію та її фашистські ідеї. Але майбутнє пов’язане не тільки з Україною.

Ця війна приносить енергетичну кризу в багатьох європейських країнах. Рахунки за газ, наприклад, у Німеччині вже цієї осені будуть вищі, ніж зазвичай, і російський наратив звинувачує в цьому Україну. Що роблять ЗМІ, щоб пояснити справжню причину цього, — укладання угод із режимом-вигнанцем?

Ця війна несе продовольчу кризу і, швидше за все, голод, особливо в країнах Півдня. Російський наратив звинувачує в цьому Україну. Скільки ми робимо для того, щоб з’єднати крапки та надати більше контексту тому, що станеться? Скільки з нас знає історію радянського голоду, історію Голодомору?

Треба готуватися до жорстокої, але простої думки: через цю війну нам усім стане важче, не тільки Україні. Росія воює не тільки проти України. Воює проти всього демократично цивілізованого світу. Але Україна, моя країна, кожного дня платить життями своїх найкращих людей. Як учора в Миколаєві, чи два дні тому в Кременчуці.

Наша аудиторія втомиться від жорстокості, смертей, поранень і навіть співчуття. І хоча ми тут не для того, щоб когось розважати, медіа працюють саме так. Нам потрібно думати про наше висвітлення. І ось що важливо:

Україна — це держава, яка повноцінно функціонує, де заводи, лікарні, сервісні центри та навіть вуличні прибиральники працюють 24/7.

Україна — молоде децентралізоване демократичне суспільство з сильною горизонтальною взаємодією між громадами, центральною та місцевою владою, громадянським суспільством.

Україна — інноваційна країна з креативними технологічними ідеями та одним із найкращих у світі цифрових державних сервісів.

Хтось може сказати: ми втомилися від сліз і трагедій. Але від натхнення не втомишся. Наші мужні люди вміють надихати. І це те, що Україна може дати багатьом іншим суспільствам і демократіям. Ось чому так важливо робити репортажі на місцях. Поговоріть із реальними людьми, подивіться на наше життя та практику. Замість того, щоб висвітлювати Україну зі своїх головних офісів у Москві, як це було десятиліттями для багатьох світових ЗМІ, настав правильний час для світових ЗМІ відкрити свої бюро та редакції в Україні. Тому, що це місце, де потрібно бути, і країна, за яку потрібно боротися. Разом.

Дякую!

Нагадаємо, Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union) — найбільша у світі професійна асоціація телерадіомовників, яка налічує 116 організацій у 56 країнах. ЄМС є організатором міжнародних телевізійних конкурсів, зокрема «Євробачення», а також виступає розпорядником ліцензій на трансляцію чемпіонатів світу з футболу, турнірів УЄФА (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, Чемпіонат Європи з футболу), зимових та літніх Олімпійських ігор, ралі «Дакар» й інших світових подій.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії.