На Сумщині дозволили ловити раків

Зокрема, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.
Лов дозволяється:
- ручним збиранням;
- раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;
- волосінню з приманкою,
- рогаткою;
- розщіпом – не більше п'яти снастей на ловця.
Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Пам’ятаймо про мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам:
- у внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні – 10 см;
- у р. Дунай з придатковою системою, передгирловому просторі, оз. Сасик та Азовському регіоні – 9 см.
За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.
Міністерство аграрної політики та продовольства України