На Сумщині дозволили ловити раків 30 червня у переважній більшості регіонів України (за винятком водойм Закарпатської області та Дністровського лиману, Кучурганського водосховища і придунайських озер Одещини) закінчилася заборона на лов раків.

Зокрема, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Лов дозволяється:

- ручним збиранням;

- раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;

- волосінню з приманкою,

- рогаткою;

- розщіпом – не більше п'яти снастей на ловця.

Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Пам’ятаймо про мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам:

- у внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні – 10 см;

- у р. Дунай з придатковою системою, передгирловому просторі, оз. Сасик та Азовському регіоні – 9 см.

За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Міністерство аграрної політики та продовольства України