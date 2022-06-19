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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:49248

Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку

У тимчасово захопленій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років.

Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Общество
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