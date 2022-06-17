До Сум може переїхати Луганський театр Заступник голови Сумської ОВА Олег Коваль розповів 1 липня про перспективи розвитку культури Сумщини в умовах агресії рф.

Навіть незважаючи на війну, є гарні новини. Так, колектив нашого національного театру ім. Щепкіна може бути посилений – до нашої місцевої трупи, можливо, долучиться колектив Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, пише Ваш шанс.

У зв’язку з російською окупацією Луганська у грудні 2014-го цей театр було евакуйовано до Сєвєродонецька. Але зараз колектив театру знову потребує надійного прихистку.

«Вони виїхали з Сєвєродонецька, де базувалися. Керівництво Сумщини проводить перемовини про те, щоб колектив приїхав до нас, щоб був перерозподіл з Луганської області на Сумську зарплати, бюджетних коштів. І якщо все вийде, у нас в театрі буде дві трупи, і можна буде на два помножити кількість вистав, заходів та виступів!» - зазначив посадовець.