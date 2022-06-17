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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:45651

Подробиці трагедії на Сумщині: 14-річна дівчинка звела рахунки з життям через заборону спілкуватися в соцмережі

Як розповів Данкор онлайн заступник голови Сумської ОВА Олег Коваль, таргедія сталася в Боромлі.

За його словами, подія сталася три тижні тому. Родина, де проживала мати зі співмешканцем і дві дитини, не перебувала у складних життєвих обставинах. Проте відомо, що мати раніше відмовилася від ще однієї дитини у пологовому будинку. Наклався ряд обставин: поки була школа, був психолог, але карантин, війна, окупація. Неможливість спілкуватися, перша любов. У дитини був єдиний шлях розмовляти з однолітками через соцмережі. Проте мама вирішила по-іншому. Звичайно, вона не хотіла загубити свою дитину. Проте так сталося.

На думку чиновника, тут комплекс проблем. І в будь-якому випадку винні дорослі. Недопрацювання територіальної громади, недопрацювання системи. Треба звертати увагу на такі родини. Наразі проводиться службове розслідування.

Общество
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