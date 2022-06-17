У Конотопі вперше відбудеться відео-фестиваль «Україна в фокусі»

Мета заходу - ознайомлення оточуючих з історією, традиціями, фольклором Конотопщини та України, залучення творчих людей різного віку, світогляду, національності до створення медіа-проєктів патріотичного спрямування.
Захід пройде у формі показу та публікації на інтернет-ресурсах відео-робіт патріотичної тематики, відзнятих п’єс, постановок та інше, створених одним автором або колективом авторів. Тривалість відео-роботи - від 5 до 20 хвилин.
До участі приймається тільки власно створений матеріал. Вік та територіальне розташування авторів-учасників не має значення.
Період подання заявки триває з 01.07.2022р. по 01.08.2022р.
ПОДІЛІТЬСЯ ВЛАСНИМИ МИСТЕЦЬКИМИ ПРОЄКТАМИ З ОТОЧУЮЧИМИ.
Умови участі та положення фестивалю за посиланням: https://docs.google.com/.../1GE6Oyy90rZE1SJFaICdW.../edit...
Гугл форма для подання заявки:
https://forms.gle/TmoGF3mxoX9KsYt6A
Сторінка фестивалю в соціальній мережі «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/konotopvideofestival2022/
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Конотопська міська рада