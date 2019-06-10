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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:22132

Обвинуваченій у хабарництві екссуді з Сумщини призначили безоплатного адвоката

Вищий антикорупційний суд зобов'язав призначити безоплатного захисника колишній судді Господарського суду Сумської області Надії Спиридоновій, яку обвинувачують в одержанні 4000 доларів неправомірної вигоди. Її адвокат мобілізувався до Збройних сил України.

Таке рішення 23 червня ухвалила колегія суддів ВАКС, пише Слово і діло.

Як вказується, 18 травня до суду надійшло повідомлення адвоката про неможливість брати участь у розгляді цієї справи у зв'язку з його призовом по мобілізації до лав ЗСУ. 23 червня до суду надійшло клопотання обвинуваченої Спиридонової про призначення їй безоплатного захисника.

«Клопотання обвинуваченої (Надії Спиридонової – ред.) - задовольнити. Доручити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначити у кримінальному провадженні № 52019000000000415 від 21 травня 2019 року обвинуваченій адвоката для здійснення захисту за призначенням», – йдеться в рішенні.

Адвокат має прибути на наступне судове засідання, яке призначене на 11:00 20 липня 2022 року.

За версією обвинувачення, на початку червня 2019 року екссуддя Спиридонова висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради. Цим рішенням було надано дозвіл на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.

5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі. Того ж дня об 11:00 у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням вищевказаної судді, за результатами якого за визначеними наперед домовленостями суддя оголосила вступну та резолютивну частину рішення, яким в повному обсязі задовольнила позов громадянина про скасування рішення селищної ради.

Як відомо, у серпні 2020 року Вища рада правосуддя звільнила Спиридонову з посади судді. Її звільнили через вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді. Вказане пов'язане з розслідуванням НАБУ і САП.

Суддя намагалася оскаржити своє звільнення у Великій палаті Верховного суду, проте їй відмовили.

Нагадаємо, 7 червня 2019 року суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Право Надежда Спиридонова
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