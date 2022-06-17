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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Оголошено обласні конкурси проєктів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на 2023 рік

Управління молоді та спорту Сумської обласної військової адміністрації оголошує обласні конкурси проєктів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, розроблені інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 1 липня до 21 жовтня 2022 року щоденно, крім суботи та неділі з 8:00 до 17:15 години, п’ятниця з 8:00 до 16:00 години за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29, ІV поверх, 65 каб., тел. (0542) 61 09 16.

Серед пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проєкти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у конкурсі у сфері молодіжної політики забезпечення дієвості механізмів участі молоді у житті області та власних громад; популяризація здорового способу життя серед молоді; підвищення спроможності молоді, розвиток системи неформальної освіти; розвиток кадрового потенціалу; розвиток молодіжної інфраструктури та механізмів її ефективного використання, створення обласного молодіжного центру та сприяння створенню молодіжних центрів у громадах області, у тому числі на базі існуючих комунальних установ; підтримка соціально вразливої молоді.

Під час підготовки проектів у сфері національно-патріотичного виховання основні акценти слід зосередити на: формування української громадянської ідентичності; військово-патріотичне виховання; формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання.

Проєкти для участі у конкурсах можуть подати: інститути громадянського суспільства, які діють в Сумській області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за півроку до оголошення (до 30.06.2022) конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проєкту, що подається для участі у конкурсах, у сумі до 150 000,00 гривень.

Документація має бути підготовлена українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсна документація, надана в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

Контактна особа: Ніна КІШІНЕЦЬ – головний спеціаліст відділу у справах молоді управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, тел.: (095) 156 17 28.

Детальніше ознайомитися із переліком необхідної документації можна за посиланням: http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/2174-ogolosheno-oblasni-konkursi-proektiv-u-sferi-molodizhnoji-politiki-ta-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-na-2023-rik

 
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