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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:41296

Трьох засуджених звинувачують у координуванні злочинної діяльностї на Сумщині та організації «сходки»

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 29 червня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, які організовували злочинні зібрання та поширювали злочинний вплив в установі виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1 та ч. 1 ст. 255-2 КК України), двоє з них відповідатимуть ще за шахрайство та вимагання (ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків, відбуваючи покарання в Державній установі «Сумська виправна колонія №116» та користуючись здобутим у кримінальному середовищі авторитетом, встановили на території колонії суворі правила поведінки серед засуджених з вимогами безумовного їх дотримання. При цьому навіть після звільнення, щоб не втрачати вплив на засуджених, вони організували «сходку» та призначили наближену до себе особу «смотрящим на зоні», який продовжував координувати злочинну діяльність на території виправної установи, зокрема, контролював збір коштів.

Більш того, двоє чоловіків, які на даний час звільнені та перебувають на свободі, відповідатимуть ще й за вимагання та шахрайство. Дізнавшись, що один із засуджених отримав злочинним шляхом велику суму коштів, при цьому на утримання «злодійського общака» не віддав частку, вони вимагали у його дружини шляхом надання неправдивої інформації 5 тис. доларів США.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Злочинна діяльність
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