З початку війни на Сумщині знешкоджено 5640 вибухонебезпечних предметів Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.

«Після звільнення Сумщини від росіян наші вибухотехніки працюють щоденно. Рашиські потвори настільки боялися всіх і вся, що там, де зупинялись, мінували все довкола», – зазначив він.

Так, з початку війни, завдяки злагодженій роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, Міжрегіонального центру швидкого реагування (Ромни) та ЗСУ у Сумській області знешкодили 5640 вибухонебезпечних предметів.

Щодня до розмінування залучаються 5 піротехнічних розрахунків МЦШР.

За цей час вже обстежили територію площею понад 1 млн. 300 га, 326 об’єктів критичної інфраструктури, 122,96 км залізничних колій, понад 500 км автомобільних доріг, понад 30 км ліній електропередач, 9,35 км магістралі газопроводу.

Кожний знешкоджений снаряд – це врятовані життя!