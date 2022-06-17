З початку війни на Сумщині знешкоджено 5640 вибухонебезпечних предметів

«Після звільнення Сумщини від росіян наші вибухотехніки працюють щоденно. Рашиські потвори настільки боялися всіх і вся, що там, де зупинялись, мінували все довкола», – зазначив він.
Так, з початку війни, завдяки злагодженій роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, Міжрегіонального центру швидкого реагування (Ромни) та ЗСУ у Сумській області знешкодили 5640 вибухонебезпечних предметів.
Щодня до розмінування залучаються 5 піротехнічних розрахунків МЦШР.
За цей час вже обстежили територію площею понад 1 млн. 300 га, 326 об’єктів критичної інфраструктури, 122,96 км залізничних колій, понад 500 км автомобільних доріг, понад 30 км ліній електропередач, 9,35 км магістралі газопроводу.
Кожний знешкоджений снаряд – це врятовані життя!