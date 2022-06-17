Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:3180

З початку війни на Сумщині знешкоджено 5640 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.

«Після звільнення Сумщини від росіян наші вибухотехніки працюють щоденно. Рашиські потвори настільки боялися всіх і вся, що там, де зупинялись, мінували все довкола», – зазначив він.

Так, з початку війни, завдяки злагодженій роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, Міжрегіонального центру швидкого реагування (Ромни) та ЗСУ у Сумській області знешкодили 5640 вибухонебезпечних предметів.

Щодня до розмінування залучаються 5 піротехнічних розрахунків МЦШР.

За цей час вже обстежили територію площею понад 1 млн. 300 га, 326 об’єктів критичної інфраструктури, 122,96 км залізничних колій, понад 500 км автомобільних доріг, понад 30 км ліній електропередач, 9,35 км магістралі газопроводу.

Кожний знешкоджений снаряд – це врятовані життя!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Шостці трирічна дитина випала з вікна на третьому поверсі
Сегодня 15:48
97% опитаних вчителів Сумщини вважають українську мову рідною.
Сегодня 15:31
Якщо вам став відомий факт незаконного переміщення дитини-сироти на ТОТ або територію рф – обов’язково зателефонуйте до Мінреінтеграції
Сегодня 14:55
На Сумщині зареєстровано випадок інфекційного захворювання содоку, що передається гризунами
Сегодня 14:42
З початку війни на Сумщині знешкоджено 5640 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:31
Оголошено обласні конкурси проєктів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на 2023 рік
Сегодня 13:49
Обвинуваченій у хабарництві екссуді з Сумщини призначили безоплатного адвоката
Сегодня 13:22
Трьох засуджених звинувачують у координуванні злочинної діяльностї на Сумщині та організації «сходки»
Сегодня 12:41
У Сумах рятувальники нагадали персоналу ТРЦ, як діяти при сигналі «Повітряна тривога»
Сегодня 12:30
За минулу добу на території області піротехніки Сумщини виявили 9 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 11:51
Охтирчанину повідомлено про підозру за заперечення збройної агресії рф проти України
Сегодня 11:11
Зранку ворог обстріляв Юнаківську громаду
Сегодня 11:08
view counter

Статьи

Кому війна… Частина 1
Сегодня 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 13.30; 15.30; 19.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Кино Планета Кіно
18.45
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.