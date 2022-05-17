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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:04199

У Сумах відновлюють водопостачання - аварійні роботи на водозаборах завершено

КП "Міськводоканал" звітує про завершення робіт на водозаборах.

Аварійно-ремонтні роботи завершені. Лепехівський та Ново-Оболонський водозабори запущені в роботу. Система наповнюється й протягом години вода з'явиться в кранах.

Дякуємо за розуміння!

Общество Відключення води
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