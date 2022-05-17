У Сумах відновлюють водопостачання - аварійні роботи на водозаборах завершено

Аварійно-ремонтні роботи завершені. Лепехівський та Ново-Оболонський водозабори запущені в роботу. Система наповнюється й протягом години вода з'явиться в кранах.
Дякуємо за розуміння!
Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....
Про це повідомляє Сумський міськводоканал....
Відділ “Служба 15-80” повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....