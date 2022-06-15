За минулі вихідні рф запустила на Україну ракет на 150-200 млн доларів Війська країни-агресора РФ за вихідні 25-26 червня випустили Україною від 60 до 80 ракет, загальна вартість яких становить $150-200 млн.

Про це пише Forbes на підставі даних зведень ЗСУ та місцевих адміністрацій, повідомляє delo.ua.

Окупанти за ці дні використовували різні типи ракет: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Ракети по Україні запускали з території Білорусі та РФ.

Найбільше ракет армія РФ випустила Житомирщиною — близько 30, з яких — 10 ракет збила ППО. На Чернігівщину прилетіло 20 ракет, також росіяни стріляли по Києву та області, Хмельницькій, Львівській, Миколаївській областях, Харкову та Дніпропетровщині.

По Києву окупанти запустили ракети Х-101, вартість яких Forbes оцінює в $50-80 млн.

Для розрахунку вартості ракет використовувалися такі оцінки: вартість ракети Х-101 - $13 млн, "Калібр" - $6,5 млн, "Іскандер" - $3 млн, "Онікс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, " Точка-У” – $0,3 млн.

Загальна вартість ракет, випущених країною-агресором РФ по Україні лише за два дні, може сягати від $150 млн до $220 млн.

Forbes зазначає, що в деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їх розподіл за типами. З огляду на це неможливо точно визначити загальну вартість російських ракет, які випустили Україною за вихідні.